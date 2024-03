Previ pede divulgação da ata de reunião do conselho da Vale à CVM

Impasse no processo sucessório da mineradora motivou pedido do fundo de pensão edit

Por Infomoney - A Previ, fundo de pensão de funcionários do Banco do Brasil, enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para que a autarquia torne pública a ata da última reunião extraordinária do conselho de administração da Vale. O encontro extraordinário foi realizado em 15 de fevereiro. Segundo a Previ, em comunicado publicado na noite desta sexta-feira (1), a medida visa o ” benefício de transparência do processo e de todos os acionistas da companhia”.

“A Previ, como investidora na Vale, ressalta que continuará a monitorar de forma diligente a situação na companhia”, diz o comunicado.

O fundo de pensão tomou a decisão de acionar a CVM após a veiculação de reportagens na imprensa sobre impactos negativos do processo sucessório na mineradora e nos papéis da companhia, que recuaram 14% no ano.

A Previ informou que, em janeiro de 2024, solicitou à Vale se pronunciasse por meio de comunicado ao mercado, explicando como a companhia estava conduzindo o processo de sucessão, que vem r”ecebendo cobertura especulativa da mídia”.

As notícias dão conta de que interferências do governo na sucessão teriam dividido o conselho de administração da Vale e travado processo. Parte do colegiado estaria defendendo a permanência de Eduardo Bartolomeo, atual CEO da mineradora, no cargo. Outra, é a favor de um processo competitivo para escolha do novo-presidente

Segundo reportagem da Folha de São Paulo, os dois representantes da Previ no conselho teriam votado contra a recondução de Bartolomeo.

