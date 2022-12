"Prioridade da Petrobrás volta a ser um Brasil mais justo e inclusivo", diz Deyvid Bacelar

Apoie o 247

247 – O coordenador da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Bacelar, defendeu os nomes de Jean Paul Prates, para a presidência da Petrobrás, e de Alexandre Silveira, para o Ministério de Minas e Energia. Confira sua postagem sobre o tema:

Registro dessa, que foi a nossa última reunião antes da definição dos nomes para o ministério de Minas e Energia e para presidência da Petrobrás, e eu saio dela cheio de esperança, mas não qualquer esperança, uma esperança sustentada pelo compromisso desse novo governo com o povo brasileiro e a soberania nacional.

O presidente Lula, durante todo o nosso trabalho, sempre foi solicito e tem observado os problemas existentes na empresa, ponderando todos os alertas feitos pelo GT de Minas e Energia para o futuro da nossa querida Petrobrás.

Com base no diagnóstico, nos alertas, recomendações e informações que o GT disponibilizou para o presidente eleito, durante esta complexa transição, ele definiu o nome do Companheiro e Senador Jean Paul Prates - PT/RN para a presidência da Petrobrás e do Senador Alexandre Silveira - PSD/MG para o Ministério de Minas e Energia.

Estou imensamente feliz por ter tido a oportunidade de representar nossa categoria neste trabalho e ainda mais feliz por saber que a nossa estatal retorna aos braços de um governo que tem como prioridade um Brasil mais justo e inclusivo!

A Petrobrás é um instrumento de mudança social.

A Petrobrás ainda é nosso passaporte para o futuro!

