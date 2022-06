Privatização da Eletrobras: preço das ações será definido nesta quinta-feira

Apoie o 247

247 - O preço das ações da oferta para privatização da Eletrobras será definido nesta quinta-feira (9), de acordo com o cronograma da operação que deve culminar na privatização da estatal.

O governo decidiu privatizar a Eletrobras, a principal empresa do setor elétrico brasileiro. Para isso, irá emitir novas ações e reduzir a participação da União na empresa, em operação que pode movimentar mais de R$ 30 bilhões no total, informa o G1.

A oferta foi aberta para grandes investidores nacionais e estrangeiros e a demanda também será abastecida com recursos do FGTS. O governo autorizou o uso de até 50% do valor da conta vinculada ao FGTS para trabalhadores participarem da operação.

O prazo para os investidores manifestarem a intenção de compra e reserva de ações teve início na última sexta-feira (3) e se encerrou nesta quarta-feira (8). A precificação do valor da ação dependerá justamente do apetite dos investidores. O preço mínimo fixado pelo governo para a venda de ações é mantido sob sigilo.

