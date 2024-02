Produção de petróleo do Brasil bate recorde em 2023

Apoie o 247

(Reuters) - A produção média brasileira de petróleo registrou recorde de 3,402 milhões de barris por dia em 2023, alta de 12,57% ante 2022, após a instalação de quatro novas plataformas pela Petrobras nas bacias de Santos e Campos, apontaram dados da reguladora ANP nesta sexta-feira.

A extração de gás natural, por sua vez, atingiu recorde de 150 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) no ano passado, cerca de 8,7% maior do que no ano anterior.

Somando a produção de petróleo e gás natural, o Brasil produziu um volume médio de 4,344 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 11,69% acima do recorde anterior, alcançado em 2022, apontaram os dados.

A ANP notou, em relatório, que foi a primeira vez que a produção média anual nacional atingiu uma marca acima dos 4 milhões de boe/d.

Do montante total, o pré-sal foi responsável por 3,304 milhões de boe/d, o que representou aproximadamente 75,18% da produção nacional, disse a ANP.

Em 2023, a Petrobras como operadora iniciou a produção nas plataformas do tipo FPSO Almirante Barroso, Anna Nery, Anita Garibaldi e Sepetiba.

Anteriormente, a petroleira estatal brasileira destacou ainda que foram alcançadas as capacidades máximas de produção de óleo das plataformas P-71, no campo de Itapu, do FPSO Guanabara, no campo de Mero e do FPSO Almirante Barroso, no campo de Búzios. Este último, ocorrido em outubro de 2023, menos de cinco meses após o primeiro óleo, um recorde no pré-sal.

DEZEMBRO - No último mês do ano, a produção de petróleo somou média de 3,585 milhões de bpd, queda de 2,5% com relação a novembro de 2023 e um aumento de 16,6% em comparação a dezembro do ano anterior.

A Petrobras, como concessionária, produziu ao todo 2,29 milhões de bpd em dezembro, alta de 16,6% na comparação com o mesmo mês de 2022, segundo dados da ANP.

Já anglo-holandesa Shell, segunda maior produtora do país, produziu 384.783 bpd em dezembro, alta de 4,3% na mesma comparação.

A francesa TotalEnergies, terceira maior produtora, produziu 146.285 bpd em dezembro, avanço de 16% no período.

A produção de gás somou média de 156,618 milhões de m³/d em dezembro, uma redução de 3,4% comparando com o mês anterior e um crescimento de 11,8% em relação ao mesmo mês de 2022.

