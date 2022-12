Produção econômica da China deve superar US$17 trilhões em 2022

Demanda mais fraca no país teve relação com a covid edit

Reuters – A produção econômica da China deve superar o equivalente a 17,2 trilhões de dólares neste ano, disse a mídia estatal, citando um alto funcionário do Partido Comunista Chinês neste sábado.

As interrupções induzidas pela covid, a demanda mais fraca no país e no exterior e uma desaceleração imobiliária trouxeram ventos contrários à segunda maior economia do mundo.

"Há uma lacuna entre o crescimento econômico e a meta esperada estabelecida no início do ano, mas muitos outros indicadores foram melhor alcançados", disse Han Wenxiu, vice-chefe do escritório do partido para assuntos financeiros e econômicos, citado pela emissora estatal CCTV.

A expectativa de Han de que a produção econômica total exceda 17 trilhões de dólares em 2022 equivale a uma expansão de 4,9% no Produto Interno Bruto (PIB) em relação ao ano anterior, de acordo com um cálculo da Reuters baseado em dados oficiais.

A economia da China cresceu apenas 3% nos três primeiros trimestres do ano. Muitos economistas esperam que fique em torno dessa taxa para o ano inteiro, bem abaixo da meta oficial de cerca de 5,5%.

"A julgar pela deterioração da situação do covid e pelos dados de alta frequência acumulados no mês, dezembro pode sofrer ainda mais enfraquecimento", disseram analistas do Goldman Sachs em nota na sexta-feira.

"Dados os ventos contrários de curto prazo, revisamos para baixo nossa previsão de do PIB no quarto trimestre para -4% na comparação trimestral... (o que) reduz nossa projeção do ano para 2,6%."

