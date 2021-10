Produção industrial cai o dobro do estimado em agosto

Apoie o 247

Por André Perfeito* - O IBGE acaba de divulgar os dados da Produção Industrial de agosto e o resultado é decepcionante. A variação mensal veio com queda de 0,7%, mais que o dobro da projeção de queda estimada pelo mercado que era de queda de 0,3%. Em agosto se registrou queda na produção de Bens de Capital (-0,8%) e em Bens de Consumo Duráveis (-3,4%).

O resultado faz que o trimestre encerrado em agosto feche com queda de 1,2%.

Os dados sugerem que de fato o PIB do 3º trimestre deve vir muito próximo de zero mais uma vez e isto pode forçar mais uma rodada de revisões de PIB para o ano. Até segunda ordem mantemos nossa projeção de PIB em 2021 em 5% e o ano que vem em torno de 1,8%.

A queda da produção Industrial tem a ver com aspectos macro e micro econômicos. Do lado macro temos a perspectiva mais frágil da economia como um todo e de elevação dos juros. Do lado micro a deterioração do tecido econômico e a desarticulação das cadeias produtivas por conta da pandemia tem sido um forte limitador da atividade industrial.

* André Perfeito é o economista-chefe da corretora de valores Necton

