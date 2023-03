Programa Desenrola irá renegociar R$ 50 bilhões em dívidas de 37 milhões de pessoas, diz Haddad

Apoie o 247

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o programa Desenrola, voltado para a renegociação de dívidas, deverá auxiliar na negociação de R$ 50 bilhões em débitos de 37 milhões de pessoas.

Segundo Haddad, as negociações contarão com um aporte de R$ 10 bilhões por meio de um fundo garantidor, o que deverá permitir uma queda nos juros cobrados. As declarações do ministro foram feitas nesta segunda-feira (6), após ele se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ainda conforme o ministro, os credores entrarão no programa pelo tamanho dos abatimentos que estiverem dispostos a conceder. “Os credores vão entrar num programa pelo tamanho do desconto que se dispuserem a dar para os devedores, justamente aqueles que estão com o CPF negativado no Serasa ou empresas semelhantes a essa. O desenvolvimento do sistema vai ser contratado. E nós vamos lançar o programa quando o sistema estiver pronto”, disse Haddad, de acordo com o jornal O Globo.

O ministro destacou, ainda, que não haverá uma linha de corte, o que permite que todos endividados possam ser incluídos no programa. A ressalva, segundo ele, é que os maiores descontos serão oferecidos aos devedores com renda de até dois salários mínimos em função do aporte do Tesouro Nacional.

O Desenrola é voltado para débitos junto ao setor privado, não envolvendo dívidas junto ao setor público.

