Programa Voa Brasil, que barateia passagens aéreas, deve ser lançado na segunda quinzena de janeiro

247 – O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, planeja uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para finalizar os detalhes do programa "Voa Brasil". A iniciativa busca facilitar o acesso ao transporte aéreo, proporcionando passagens mais acessíveis a grupos atualmente excluídos do sistema, como aposentados pelo INSS e alunos do ProUni. Fontes ligadas ao Ministério confirmaram ao jornal Valor que o lançamento do programa está previsto para a segunda quinzena de janeiro, com parcerias estabelecidas com as principais companhias aéreas do país: Gol, Azul e Latam.

A expectativa é que o "Voa Brasil" permita que beneficiários tenham acesso a passagens por até R$ 200, com o compromisso das companhias aéreas de oferecer um número significativo de assentos a preços mais acessíveis. No entanto, em contrapartida, o setor de aviação civil busca do governo a discussão sobre o valor do querosene de aviação com a Petrobras e soluções para reduzir a judicialização no segmento. A tarifa média em setembro de 2023, de acordo com dados recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estava em R$ 747,66, evidenciando a necessidade de medidas para tornar as viagens aéreas mais acessíveis à população.

O programa "Voa Brasil" surge como uma iniciativa para democratizar o acesso ao transporte aéreo, inicialmente beneficiando aposentados e estudantes de baixa renda. A parceria com as principais companhias aéreas visa disponibilizar passagens por valores acessíveis, não ultrapassando R$ 200, e espera-se que o lançamento ocorra ainda neste mês. Contudo, a proposta também destaca a necessidade de diálogo entre o governo e o setor de aviação civil para abordar questões como o preço do querosene de aviação e a redução da judicialização no segmento, buscando aprimorar o cenário da aviação no Brasil.

