Programa "Voa Brasil" será lançado no dia 5 de fevereiro

247 - O governo federal lança no dia 5 de fevereiro o programa "Voa Brasil” que oferecerá passagens aéreas a um preço fixo de R$ 200. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de o Globo, a cerimônia de lançamento será realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, e contará coma presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O lançamento ocorre a apenas cinco dias do Carnaval.

Nesta primeira etapa serão oferecidas passagens aéreas por R$ 200 para pensionistas e aposentados federais que não tenham realizado viagens nos últimos doze meses, bem como para os alunos do Programa Universidade para Todos (ProUni). Os principais players do setor aéreo brasileiro, Gol, Latam e Azul, que representam aproximadamente 98% dos voos domésticos, participarão do "Voa Brasil.

"Juntas, essas empresas planejam disponibilizar cerca de 6 milhões de passagens aéreas ao longo do ano. “O preço será fixo para qualquer cidade, embora neste período inicial nem todos os destinos estejam disponíveis”, destaca a reportagem.

