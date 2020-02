Projeções indicam mais um ano de estagnação e PIB ao redor de 1%; coronavírus é desculpa, mas a causa é Bolsonaro

Com receita econômica desastrosa e instabilidade institucional do país criada por Bolsonaro, previsões para 2020 já apontam para um PIB bem abaixo dos 2,2% previstos pelo BC; coronavírus é a desculpa neoliberal do momento edit

247 - O Brasil caminha para mais um ano desastroso na economia. Novamente, as promessas da direita e dos economistas neoliberais, que se renovam desde o golpe de 2016, devem ir para o ralo. As previsões dos bancos para 2020 já apontam para um PIB bem abaixo dos 2,2% previstos pelo Banco Central. Neste momento, os economistas neoliberais culpam o coronavírus como culpado, mas a receita de Paulo Guedes e as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro são as causas verdadeiras.

Mesmo uma economista neoliberal, como Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos até janeiro de 2020, reconhece que apontar o coronavírus como causa do colapso econômico é ilusório: “Considerando que o país está mais protegido da contaminação, por ser um país tropical, não estar tão integrado no fluxo global, a gente imaginaria que seria menos impactado. E não é o que está acontecendo. É inevitável a conclusão de que fatores domésticos estão aumentando esse efeito.

A gente já vinha tendo um certo mal-estar nos mercados, com os números mais frágeis da economia, questionamentos em relação à agenda econômica, desgaste do ministro Paulo Guedes [Economia], ruídos causados pelo presidente e seu entorno, ataques ao Congresso. Tudo isso é má notícia para a agenda econômica e para as perspectivas de crescimento”.

A jornalista econômica Miriam Leitão pôs o dedo na ferida em sua coluna desta quinta-feira (27): “A economia é ameaçada por uma pandemia, mas internamente o risco maior que o Brasil corre é provocado pelo comportamento insano do presidente da República".

Todos os anos desde o fim de 2015 tem sido assim. Economistas neoliberais projetam crescimento acima de 2%, alardeiam o “espetáculo do crescimento” depois do golpe contra Dilma e a vitória de Bolsonaro e são desmoralizados. Em 2016, o PIB diminuiu 3,3%; em 2017, cresceu pífios 1,06%, em 2018, subiu 1,12%, em 2019, as projeções indicam 1,2%.