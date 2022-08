Promessa de normalidade pode trazer elite de volta para Lula, aponta Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

247 – O jornalista Bernardo Mello Franco, colunista do Globo, afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode reconquistar a elite brasileira, ao oferecer normalidade, contra o caos e o golpismo entregues por Jair Bolsonaro. "O ex-presidente Lula está em campanha para se reaproximar da elite econômica. Quer reconstruir pontes com os donos do dinheiro, que dão sinais de cansaço com as presepadas de Jair Bolsonaro. Ontem o petista foi recebido na sede da Fiesp, quartel-general do empresariado paulista. Seu discurso de uma hora e meia pode ser resumido numa frase: 'O Brasil precisa voltar à normalidade'”, escreveu Mello Franco, em sua coluna .

Mello Franco também destacou um recado mandado por Lula a quem ainda aposta na terceira via. “Na história da humanidade não existe terceira via. Deus e o diabo polarizam há quantos anos?”, ironizou.

