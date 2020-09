Proposta de reforma tributária que cria novo imposto será apresentada pelo governo nesta segunda-feira

247 - A proposta da reforma tributária elaborada pelo governo será apresentada nesta segunda-feira (28) ao Congresso Nacional. O projeto, que inclui a criação de um novo imposto, será discutido com líderes partidários ainda pela manhã e à tarde ele será entregue ao relator da Comissão Mista de Reforma Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), para ser debatido com os demais parlamentares.

Segundo reportagem do G1, para minar resistência à criação de um novo imposto no moldes da extinta CPMF, o governo deverá destinar parte dos recursos arrecadados para ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda de pessoas físicas para até R$ 36 mil anuais e para bancar parte da desoneração da folha de pagamentos das empresas. A tributação de dividendos também está incluída na proposta que deverá ser apresentada.