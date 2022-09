Proposta orçamentária do governo Bolsonaro para 2023 prevê apenas R$ 82 milhões para a área habitacional

Cortes atingem até o programa Casa Verde Amarela, que sucedeu o Minha Casa, Minha Vida, criado no governo do então presidente Lula (PT) edit

247 - A proposta orçamentária de 2023 enviada pelo governo Jair Bolsonaro (PL) ao Congresso Nacional prevê um corte brutal nos recursos destinados ao programa Casa Verde Amarela, que sucedeu o Minha Casa, Minha Vida, criado no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, o Ministério do Desenvolvimento Regional havia pedido R$ 650 milhões para o programa, mas recebeu apenas R$ 34 milhões.

“Toda a área voltada à habitação do governo federal, que roda ao custo de R$ 80 milhões por mês, recebeu como orçamento para todo o ano que vem R$ 82 milhões”, ressalta a reportagem. Dados do sobre a economia divulgados na quinta-feira (1) (1.º), apontam que o setor da construção civil cresceu 10,5% nos últimos 12 meses.

