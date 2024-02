Proprietária da Yandex, o 'Google da Rússia', sairá do país em acordo de US$ 5,2 bilhões

Apoie o 247

(Reuters) - A Yandex NV fechou um acordo de 475 bilhões de rublos (5,21 bilhões de dólares) para vender o que foi apelidado de "Google da Rússia" a um grupo de investidores russos, marcando a maior saída corporativa do país desde que Moscou invadiu a Ucrânia há quase dois anos.

O acordo planejado pelo Kremlin fará com que a maior empresa de tecnologia da Rússia fique inteiramente sob controle russo, incluindo por um fundo de propriedade da grande petrolífera Lukoil, e consolidará a saída da Yandex dos círculos tecnológicos ocidentais.

Antes vista como uma das poucas empresas russas com potencial para se tornar uma corporação global, a Yandex havia desenvolvido importantes serviços online, incluindo pesquisa, publicidade e transporte de passageiros na Rússia.

Seu cofundador Arkady Volozh, que se mudou da Rússia para Israel em 2014, classificou a invasão da Ucrânia como "bárbara" em agosto, levando algumas pessoas do Kremlin a pressionar para nacionalizar a Yandex, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

Mas, em última análise, o medo de uma fuga de cérebros ajudou a manter essa perspectiva afastada e resultou em um acordo complicado, segundo o qual os negócios da Yandex, responsáveis por mais de 95% das receitas, permanecerão na Rússia e ficarão sob controle russo.

O Kremlin, que recebeu bem o acordo, está envolvido em negociações com a Yandex há cerca de 18 meses para tentar separar as empresas russas da Yandex NV, sua matriz holandesa.

A Yandex sempre procurou se apresentar como livre da influência do Kremlin, uma tarefa que se tornou mais desafiadora à medida que a empresa se tornou um ativo nacional estratégico.

O acordo calcula a capitalização de mercado da Yandex em 10,2 bilhões de dólares, com base em uma média ponderada de três meses para suas ações na Bolsa de Valores de Moscou. No final de 2021, antes da invasão da Rússia, o valor de mercado da Yandex havia se aproximado de 30 bilhões de dólares.

O preço de venda reflete "um desconto obrigatório de pelo menos 50% do 'valor justo'", disse a Yandex NV. O governo russo deve aprovar os negócios que envolvem a venda de ativos estrangeiros e exige um desconto de pelo menos 50%.

"O valor em dinheiro será pago em iuanes fora da Rússia", disse a Yandex NV, acrescentando que deixará de usar a marca Yandex após a conclusão do negócio.

O comprador, Consortium.First, é um fundo de investimento recém-formado, administrado pela Solid Management. Ele foi liderado por membros da equipe de gerenciamento sênior da Yandex na Rússia e apoiado por quatro investidores financeiros, incluindo o Argonaut, um fundo de investimento de propriedade da Lukoil.

A venda, uma vez aprovada pelos órgãos reguladores e pelos acionistas, deverá ser concluída em duas etapas, a primeira das quais deverá ser finalizada no primeiro semestre de 2024, e a segunda dentro de sete semanas depois.

