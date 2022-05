PT confirma conversa com economistas Pérsio Arida e Andre Lara Resende sobre plano econômico de Lula

Segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Aloizio Mercadante tem se reunido com diversos economistas para construir programa que será apresentado pela chapa PT-PSB edit

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, confirmou nesta segunda-feira (23) que coordenadores do plano econômico da chapa Lula-Alckmin mantém conversas com os economistas Pérsio Arida e André Lara Resende.

Durante entrevista, Gleisi disse que o ex-ministro Aloizio Mercadante está se reunindo com diversos economistas diferentes para pedir ajuda na confecção do plano econômico que será apresentado na eleição deste ano. "Nós temos vários economistas participando [da elaboração do plano]. O próprio Aloizio Mercadante tem conversando com ele [Pérsio Arida] e com o André Lara Resende e outros nomes. Acho que até o Mercadante teve uma reunião com o Pérsio, se não me engano”, disse Gleisi Hoffmann.

"Nossa ideia é trazer todos os nomes que estão pensando mais ou menos como estamos pensando sobre a retomada do desenvolvimento econômico do Brasil", afirmou a dirigente do PT.

Pérsio Arida já foi presidente do Banco Central e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante as gestões dos ex-presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso (PSDB). André Lara Resende é um dos formuladores do Plano Real.

