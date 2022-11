PT discute hoje com Lula se governo eleito deve já anunciar o novo ministro da Fazenda; Haddad é favorito

Apoie o 247

ICL

247 – O Partido dos Trabalhadores pode anunciar o nome do futuro ministro da Fazenda e o favorito é o ex-ministro Fernando Haddad, que hoje se reúne com banqueiros e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. "Com dificuldade na articulação da 'PEC da Transição', proposta de emenda à Constituição que abre espaço no Orçamento do ano que vem para cumprir as promessas eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líderes do PT e de outros partidos da aliança se encontram hoje com o presidente eleito em São Paulo para propor que ele acelere a indicação de seu futuro ministro da Fazenda", informam Manoel Ventura e Jennifer Gularte , no Globo.

"O diagnóstico de petistas e aliados é que falta um 'rosto' para encampar a medida que permitirá ao novo governo pagar o Bolsa Família de R$ 600 em 2023 e também outros gastos. A dificuldade de avançar com a PEC no Congresso fez com que Lula passasse a ser pressionado até mesmo por aliados para anunciar seu ministro da Fazenda. Entre eles está o senador Jaques Wagner (PT-BA), que ontem afirmou que o que falta é 'ministro da Fazenda' para destravar as negociações da proposta de emenda à Constituição", acrescentam.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.