"Qual é a melhor opção para financiar suas férias, empréstimo pessoal ou do uso do cartão de crédito?"

Para quem pensa em tirar férias e não se encontra com o dinheiro necessário, pedir um empréstimo pessoal ou usar o cartão de crédito pode ser uma saída, principalmente para os profissionais autônomos que não têm direito a férias remuneradas ou que não contam com a possibilidade do décimo terceiro salário.

É uma realidade que para fazermos uma viagem sem privações, na qual possamos realmente descansar e aproveitar sem abrir mão de conhecermos lugares interessantes e, claro, contando com o conforto de uma boa hospedagem, é necessário fazermos um planejamento prévio. Neste caso, alimentar nossas economias e evitar o acúmulo de dívidas é de suma importância. No entanto, ocorre que a vida nem sempre nos permite economizar tanto como desejaríamos ou deixar de arcar com outros compromissos financeiros que não podem ser deixados de lado.

Por isso, um empréstimo ou o uso do cartão de crédito pode ser uma saída interessante para conseguir o valor que pensemos suficiente para essa empreitada. Nessas horas, ter claro nossas entradas e saídas de capital é um fator necessário para evitarmos situações estressantes no futuro, depois de voltar das tão sonhadas férias, quando teremos que arcar com os seus custos, de forma que planejar bem nossas finanças, fazer várias simulações de empréstimo para encontrar aquele que tenha as parcelas mais adequadas à nossa realidade e não acumular demasiadas dívidas é importantíssimo para evitarmos preocupações futuras.

Como bem sabemos, dentro da realidade brasileira, a linha de crédito consignado são as mais baratas e vantajosas do mercado, nos referimos aqueles empréstimos nos quais as parcelas são debitadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício (no caso de pensionistas do INSS) e que além de servirem para financiar a compra de um imóvel também podem ser utilizados para financiar sua viagem. Por ser um crédito debitado em folha de pagamento ou do benefício, realidade a qual nem todos nós temos acesso, é melhor pensarmos também em outras possibilidades, por assim dizer, mais acessíveis e menos excludentes, tais como a de um empréstimo pessoal comum, desses que se pode tomar em qualquer banco ou financeira, e a do uso do cartão de crédito ou do cheque especial.

Por mais que a lista das linhas de crédito seja algo muito mais amplo, estas duas opções são as mais comuns quanto se trata de uma viagem, apesar de terem diferenças bastante significativas entre uma e outra.

As instituições financeiras têm linhas de crédito específicas para viagens de férias?

Muitas pessoas desconhecem a variedade das ofertas de crédito oferecidas seja pelos bancos ou pelas financeiras. Dentre elas, você encontra também as linhas de crédito para viagens. Pode ser uma solução econômica do ponto de vista de que, com o dinheiro do empréstimo em mãos, você poderá pagar à vista por um pacote de viagem, o que pode significar uma economia considerável. É um crédito que pode ser melhor negociado, no que toca a suas parcelas, se você tiver um bom relacionamento com o gerente, o detalhe é que é uma linha disponível apenas para correntistas do próprio banco.

Entretanto, por mais interessante e vantajosa que possa parecer essa possibilidade, é necessário ter olhos atentos ao Custo Efetivo do Total do empréstimo (o chamado CET), já que o empréstimo em uma instituição financeira pode oferecer uma taxa de juros menores, mas cobrar um seguro ou uma tarifa mais cara que em outras. De acordo com o Banco Central, a apresentação do CET é uma obrigação por parte das instituições financeiras, onde deve constar a taxa percentual anual, com encargos e despesas de cada operação, como tarifas e impostos. Por conta de tudo isso, ressaltamos que, independente de qualquer coisa, é indispensável sempre ter em conta aquela premissa básica: quando for contratar um crédito, pesquisar e fazer o maior número possível de consultas e simulações, pois perguntar e pesquisar, como você bem sabe, não custa nada além de tempo.

Posso utilizar o cartão de crédito para financiar minha viagem?

Sim. Usar o cartão de crédito também pode ser uma saída, desde que o cliente tenha um bom limite, inclusive parcelando o montante total. Ocorre, no entanto, que os juros do cartão de crédito, bem como os do uso do cheque especial, são os mais altos dentre as várias linhas de crédito disponíveis no mercado. Segundo os dados da Anefac, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, o uso do cartão de crédito para estes fins resulta em uma cobrança de mais de 9% ao mês, enquanto a taxa mensal do cheque especial estaria em quase 8%. Outra coisa importante a ser levada em consideração são as altas taxas cobradas pelo uso do cartão de crédito no exterior. Caso você já tenha financiado o pacote de viagens com o próprio cartão, recomenda-se evitar o uso deste de forma indiscriminada, tentando privilegiar o uso de dinheiro em espécie para evitar as elevadas cobranças de juros implícitas neste tipo de operação.

Como podemos ver, o crédito pessoal comum é a opção menos onerosa quando se trata de financiar uma viagem, mas tudo depende da situação vivida por cada um, já que muitas vezes o uso do cartão de crédito é a única saída possível. Antes de finalizarmos, vale dizer que é importante ter em conta que, além de custos como os de estadia e passagens (ou ainda a gasolina, nos casos das pessoas que decidem viajar com seu próprio automóvel), você precisa estar preparado para os custos adicionais, como por exemplo, para um seguro médico, para evitar elevadas despesas no caso de, por alguma emergência, necessitar ser atendido em algum hospital, além, é claro, de reservar algo para as tais das "lembrancinhas" para os amigos e familiares que seguramente perguntarão por elas quando você retornar da viagem.

Preparar-se com antecipação, de modo a equilibrar suas finanças antes de viajar e projetá-las para depois da viagem é algo elementar para associar essas férias a algo bom e não a algo que foi a origem de um problema maior, como uma dívida elevada. Caso você esteja pensando em viajar para o exterior, esteja atento e atualizado em relação ao valor das moedas e das taxas de câmbio, e, evidentemente, não se esqueça de averiguar se você necessitará ou não de um passaporte e quais trâmites são necessários para o caso de você querer viajar com o seu próprio carro, o que é possível consultar no site do Governo Federal.

