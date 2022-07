Quem ganha 1,5 salário mínimo pagará IR. Internautas reagem: 'imposto sobre grandes pobrezas'

Apoie o 247

247, CUT - O salário mínimo deve, a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada nesta quarta-feira, 12, aumentar para R$ 1,294 em 2023, e a partir desse ano, os brasileiros que ganharem 1,5 salário mínimo (R$ 1.941) terão de pagar Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Isso porque a tabela não foi corrigida. Atualmente, quem ganha 1,5 salário mínimo (R$ 1.818) é isento do IR.

O congelamento do limite da faixa de isenção da tabela do IRPF em R$ 1.903 faz com que, ano após anos, trabalhadores com baixa renda passem a pagar o imposto.

É um resultado do golpe de Estado. O limite é o mesmo de 2015, último ano pleno do governo Dilma Rousseff, que derrubada de forma ilegal em 2016. Na época, pagava imposto quem ganhava acima de 2,4 salários mínimos (então, o salário mínimo era de R$ 788).

Bolsonaro rouba dos pobres para dar aos ricos

Bolsonaro rouba dos pobres para dar aos ricos

Segundo reportagem do Estado de S.Paulo , o economista Guilherme Mello, da Fundação Perseu Abramo e que trabalha na redação do plano de governo do ex-presidente Lula (PT), a tabela do IR terá de ser tratada no debate da reforma tributária. Ele denuncia que o seu congelamento amplia a base de tributação para as camadas de renda mais baixa.

“Mais pessoas que ganham menos passam a ter que pagar, mas ao mesmo tempo não aumenta a tributação sobre os ricos. É isso que está acontecendo hoje no governo Bolsonaro”, critica. “Será combinado. A tabela terá que ser revista, mas incorporando alíquotas maiores para aqueles que ganham uma renda muito alta”, acrescenta.

A não correção da tabela é de caso pensado, segundo o secretário de Administração e Finanças da CUT Nacional , Ariovaldo de Camargo.“É uma demonstração da política do atual governo, que favorece os grandes capitalistas enquanto o povo passa fome”, denuncia.

“Se houvesse uma política justa, que corrigisse a tabela, mais recursos, mais dinheiro ficariam nas mãos de quem mais precisa hoje, ou seja, quem ganha menos”, complementa o dirigente sindical, lembrando que isso ajudaria a aquecer o mercado interno porque trabalhador de baixa renda gasta tudo que ganha comprando comida e outros produtos essenciais para sua família viver com um mínimo de dignidade. “O que está quase impossível hoje”, diz.

“A promessa de correção da tabela do imposto de renda foi mais uma mentira, mais um estelionato eleitoral de Bolsonaro”, diz Ariovaldo.

A defasagem na tabela de isenção do Imposto de Renda faz com que mais pessoas, em especial as mais pobres, proporcionalmente paguem mais impostos do que as de maior poder aquisitivo, seja por não aumentar as alíquotas para quem ganha mais, seja por não tributar grandes fortunas e outros artigos de luxo como jatinhos, lanchas e jet-skis, além de isentar dividendos.

Internautas reagem

Nas redes sociais, diversos internautas reagiram à atual situação gerada pelo governo Jair Bolsonaro (PL), que cobra mais dos pobres, enquanto enriquece acionistas da Petrobrás e outros setores do capital financeiro.

A partir do ano q vem, quem ganhar a partir d 1 salário mínimo e meio PAGARÁ IMPOSTO D RENDA. O golpe contra @dilmabr instituiu o IGP imposto sobre Grandes Pobrezas!

A tabela do I.R NÃO É REAJUSTADA DESDE O ANO DE 2015, quando o gangster Eduardo Cunha comandava a Câmara pic.twitter.com/vX6i5ftyjc — Guerreiracomunista (@Guerreiracomun1) July 13, 2022

a última correção da tabela do imposto de renda foi Presidenta Dilma quem fez, no seu segundo mandato. a defasagem já está em mais de 134%.

quem é mesmo que se preocupa com quem ganha pouco? — Lenir Zardo (@LenaZardo) July 13, 2022

Bolsonaro vai passar quatro anos sem reajustar a Tabela de Imposto de Renda porque ele foi eleito exatamente para isso: para cobrar dos pobres a manutenção dos privilégios dos ricos. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) July 13, 2022

Lembram da promessa de Bolsonaro de corrigir a tabela do imposto de renda? Então, mais uma não cumprida Olha como fica quem ganha pouco pagando o IR👇🏾https://t.co/bppgBu4KG0 — CUT Brasil (@CUT_Brasil) July 13, 2022

