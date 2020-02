Quem são os empresários do Brasil 200 que apoiam o golpe convocado por Bolsonaro

Empresários do grupo Brasil 200 usam sua influência e dinheiro para financiar os atos convocados por Jair Bolsonaro contra o Congresso previstos para o próximo dia 15. O grupo é liderado por Gabriel Rocha Kanner, sobrinho do empresário Flávio Rocha, e por Helcio Honda, advogado da Fiesp e de Paulo Skaf edit

247 - Empresários do grupo Brasil 200 usam sua influência e dinheiro para financiar ataques contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), e apoiar os atos convocados por Jair Bolsonaro contra o Congresso Nacional previstos para o próximo dia 15. O grupo é liderado por Gabriel Rocha Kanner, sobrinho do empresário Flávio Rocha, e por Helcio Honda, advogado da Fiesp e de Paulo Skaf. Juntas, as empresas do Brasil 200 faturam mais de R$ 40 bilhões.

Também integram o Brasil 200 Luciano Hang (Havan), Sebastião Bonfim (Centauro), João Apolinário (Polishop), Washington Cinel (Gocil), Edgar Corona (Smart Fit e Bio Ritmo), Cris Arcangell (Beauty’in e Shark Tank Brasil), Marcelo Pessoa (Galápagos Capital Gestora de Fundos), Afrânio Barreira (Coco Bambu) e Marcelo Braga (BNZ e Instituto Eu Amo o Brasil).

Leia na Revista Forum