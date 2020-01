Quitanda do INSS entrou em pane, diz Elio Gaspari

"Estima-se que 1,3 milhão de pessoas estão com seus processos encalhados. Desde 13 de novembro nenhum pedido de aposentadoria foi atendido. O óbvio: essas coisas só acontecem com gente do andar de baixo", diz o jornalista edit

247 – O jornalista Elio Gaspari também dedica sua coluna desta terça-feira ao caos no INSS. "A reforma da Previdência está no mapa há um ano e foi promulgada em novembro. Como a quitanda não tem berinjelas nem troco, pela primeira vez em muitos anos reapareceram as filas na porta de agências do INSS. Estima-se que 1,3 milhão de pessoas estão com seus processos encalhados. Desde 13 de novembro nenhum pedido de aposentadoria foi atendido. O óbvio: essas coisas só acontecem com gente do andar de baixo", diz ele.

"A quitanda encrencou porque os doutores, mestres na arte de ensinar economia e modernidade, não fizeram seu serviço. Até aí, a ekipekonômica apenas conseguiu ressuscitar um velho problema, mas ela superou-se com um blablablá empolado na forma e empulhativo no conteúdo", afrima.