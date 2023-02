Randolfe diz que não há orientação do governo para trocar comando do Banco Central

Líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, disse que não há iniciativas no Legislativo para alterar o status de independência formal do Banco Central edit

Reuters - O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse nesta quarta-feira que não há uma orientação da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para buscar a troca do comando do Banco Central, e reiterou que não há iniciativas no Legislativo para alterar o status de independência formal da autoridade monetária.

Em entrevista à GloboNews, Randolfe disse ainda que o governo quer debater a taxa de juros com o BC, em meio às duras críticas públicas feitas pelo presidente à política monetária, afirmando por exemplo não existir justificativa para o atual patamar da taxa Selic e classificando as justificativas do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC sobre o assunto como "uma vergonha".

