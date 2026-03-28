Receita Federal realiza leilão com eletrônicos e veículos

247 - A Receita Federal anunciou nesta sexta-feira (27) a realização de um novo leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O certame está marcado para o dia 14 de abril, em São Paulo, e reúne uma ampla variedade de produtos distribuídos em 260 lotes. As informações foram divulgadas originalmente pelo g1.

Entre os itens disponíveis estão joias e pedras preciosas, vinhos, veículos, smartphones, notebooks, relógios, perfumes, roupas, tecidos, utensílios domésticos, livros e brinquedos. Também integram o leilão peças e acessórios para celulares, componentes de informática, latas para envase de alimentos, lâmpadas, válvulas, concentrado de cobre e até combustíveis, como gasolina tipo A, além de motocicletas elétricas, automóveis, caminhonetes e caminhões.

De acordo com o edital, os lotes que incluem vinhos exigem a obtenção de laudo específico para a emissão de declaração de aptidão para comercialização e consumo, o que pode impactar a utilização dos produtos adquiridos.

Os lances devem ser feitos para lotes fechados, ou seja, conjuntos previamente definidos de itens. Entre as opções mais acessíveis, há lotes com lance inicial de R$ 100, que vão desde objetos isolados, como uma tiara (lote 32), até produtos eletrônicos e eletrodomésticos.

Itens tecnológicos também aparecem entre os destaques. Há, por exemplo, um smartphone Xiaomi Redmi A2 de 32 GB (lote 151) e tablets Amazon Fire HD 10 e Fire 7 (lotes 152, 154 e 155), todos com valor mínimo de R$ 100.

O lote mais caro do leilão é o de número 198, composto por 6.140 aparelhos de iluminação pública com tecnologia LED, com lance inicial estipulado em R$ 232,1 mil.

Outros lotes chamam a atenção pela diversidade e valor agregado. No lote 81, há um conjunto de roupas de marcas como Ralph Lauren, Emilio Pucci, Versace e Balmain, além de vestidos de noiva, com lances a partir de R$ 10 mil. Já os lotes 52 e 64 a 68 incluem vinhos considerados itens de coleção, como uma garrafa de Pétrus 1980 e rótulos do produtor Domaine Leroy, com preços iniciais a partir de R$ 3 mil.

Para os interessados em games, os lotes 181, 212 e 223 reúnem produtos como controles de Xbox em grande quantidade, um Nintendo Switch e um console Xbox Series S, com lances mínimos que variam de R$ 500 a R$ 14,8 mil.

Na área de informática, os lotes 247 e 210 incluem computadores como um MacBook Air de 13 polegadas com SSD de 512 GB e um notebook Dell Inspiron 15, com valores iniciais a partir de R$ 300.

Já os lotes 251 a 260 oferecem unidades do iPhone 17 Pro Max de 256 GB, com preços iniciais entre R$ 4,6 mil e R$ 5,1 mil. Outro destaque é o lote 209, que reúne dois smartphones Xiaomi de 512 GB, além de smartwatches e consoles portáteis Steam Deck, com lance mínimo de R$ 2,1 mil.

Segundo a Receita Federal, o leilão será realizado de forma totalmente eletrônica e está aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas. O período para envio de propostas começa às 8h do dia 9 de abril e se encerra às 21h do dia 13 de abril. A sessão pública de lances está prevista para as 10h do dia 14 de abril, no horário de Brasília.

Os interessados poderão visitar os lotes mediante agendamento prévio, entre os dias 30 de março e 10 de abril, em dias úteis, nas cidades de Campinas, Guarulhos, Santos, Guarujá, São Paulo, Santo André, Barueri, São Bernardo do Campo, Taubaté, Sorocaba e Bauru. Os detalhes sobre endereços, horários e contatos estão disponíveis no edital publicado no site da Receita.

A Receita informa que os arrematantes terão prazo de 30 dias para retirada dos itens adquiridos, sem responsabilidade do órgão pelo envio das mercadorias. Além disso, bens adquiridos por pessoas físicas não podem ser revendidos, assim como determinadas categorias compradas por pessoas jurídicas.

O pagamento deve ser realizado exclusivamente por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). A participação ocorre pelo Sistema de Leilão Eletrônico, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), sendo necessário possuir conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Para participar, pessoas físicas precisam ter mais de 18 anos (ou serem emancipadas), possuir CPF ativo e conta GOV.BR com nível adequado. Já pessoas jurídicas devem ter cadastro regular no CNPJ, sendo que o responsável legal ou procurador também deve possuir conta com nível Prata ou Ouro.

O processo de envio de propostas inclui acessar o sistema dentro do prazo estabelecido, selecionar o edital nº 0800100/000002/2026, escolher o lote desejado, aceitar os termos e inserir um valor superior ao mínimo estipulado.