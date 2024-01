Receita suspende isenção tributária sobre salários de religiosos

Apoie o 247

247 - O Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, revogou uma decisão do governo Bolsonaro que havia instituído a isenção tributária sobre os salários de ministros de confissão religiosa, a exemplo dos pastores, informa o g1. A medida, contida no Ato Declaratório Interpretativo, foi promulgada por Julio César Vieira Gomes pouco antes das eleições de 2022 - Julio César esteve envolvido na tentativa de liberação das joias presenteadas a Bolsonaro e apreendidas pela Receita.

A concessão da isenção aos líderes religiosos foi considerada atípica, uma vez que não passou pela avaliação da subsecretaria de tributação da Receita Federal. Paralelamente, o Tribunal de Contas da União estava conduzindo uma investigação sobre o procedimento adotado por Julio César.

