Renan e governo Lula discutirão pacote bilionário para equilibrar oferta e demanda no sistema de transporte

247 - O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), terá nesta semana uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para falar de investimentos em rodovias e em ferrovias. A informação foi publicada nesta quinta-feira (9) pela coluna Painel. A pasta estima investir cerca de R$ 1,7 bilhão nos cem primeiros dias do governo federal, mas existe a preocupação de não haver asfalto suficiente para atender a demanda, que deve aumentar após a aprovação da PEC da Transição, responsável por liberar R$ 145 bilhões fora do teto de gastos e, como consequência, deixar previsões mais otimistas na classe política.

A pasta dos Transportes anunciou o valor em 18 de janeiro. Segundo o ministério, com R$ 1,7 bilhão será possível entregar até 861 quilômetros pavimentados, revitalizados e sinalizados até abril de 2023

Renan Filho deve se reunir, nos próximos dias, com o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, para falar dos possíveis impactos de um aumento na demanda.

O Ministério dos Transportes afirma que também trabalha junto ao Itamaraty para estimular a importação de asfalto. As duas pastas estariam estudando a proposta de fazer parcerias com fornecedores, como a Venezuela e outros países produtores de petróleo.

