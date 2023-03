Requião: "ou Lula demite este pessoal do BC ou será demitido por eles"

Ex-governador reagiu ao anúncio do Copom de manter taxa de juros elevada e cobrou ação mais enérgica do presidente Lula com o BC edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-governador Roberto Requião usou as redes sociais para cobrar um posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao anúncio do Comitê de Política Monetária (Copom), nesta quarta-feira (22), de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Para Requião, a decisão do Bsnco Central (BC) pode frustar os planos do presidente de reerguer a economia.

Segundo Requião, o presidente deve agir de forma mais enérgica e pressionar o Banco Central. O ex-governador ainda insinuou que mercado financeiro tem pautado as escolhas de ministros do governo Lula.

“Ou Lula demite este pessoal do BC,ou será demitido por eles! Aliás, parece que eles já nomearam muitos ministros do Lula!”

Ou Lula demite este pessoal do BC,ou será demitido por eles! Aliás parece que eles já nomearam muitos ministros do Lula! March 23, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.