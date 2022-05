Resultado do golpe: em quase metade dos estados brasileiros, há mais beneficiários do Auxílio Brasil que trabalhadores com CLT

Estudo mostra que quanto maior a precariedade do mercado de trabalho, maior a dependência do programa social. Precarização é resultado da reforma trabalhista edit

Apoie o 247

ICL

247 - Levantamento feito pelo G1, com base nos números do programa social fornecidos pelo Ministério da Cidadania e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência, mostra que quase metade dos estados brasileiros tinha mais beneficiários do Auxílio Brasil do que trabalhadores com carteira assinada em março deste ano.

Em 13 estados o número de famílias que vivem do Auxílio Brasil é maior que o das que vivem da renda do trabalho com vínculo CLT – sendo, destes 13, todos os do Nordeste e quatro dos sete estados do Norte: Acre, Amazonas, Amapá e Pará.

O estado do Maranhão registrou a maior diferença entre o número de beneficiários do auxílio e empregados com carteira assinada. Em segundo lugar está o estado da Bahia, seguido de Pará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Ceará.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O economista Ecio Costa disse ao G1 que quanto maior a precariedade do mercado de trabalho, maior a dependência do programa social. “É reflexo da pobreza, do desemprego e da informalidade nas regiões Norte e Nordeste, indicando alta dependência do dinheiro público e necessidade de políticas de desenvolvimento econômico regional”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A precariedade, por sua vez, é resultado do golpe de Estado de 2016, que levou ao aumento do desemprego, e da Reforma Trabalhista realizada pelo governo golpista de Michel Temer (MDB) e mantida por Jair Bolsonaro (PL), que enfraqueceu os direitos trabalhistas e atacou os sindicatos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE