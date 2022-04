‘Retrocesso’, diz Lula ao criticar inflação e teto de gastos

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou nesta segunda-feira (18) que, se for eleito, vai revogar o teto de gastos, mantido pelo governo Jair Bolsonaro. O petista também criticou a inflação, após a informação de que, em março, o índice de preços de alimentos da ONU calculado pela FAO (Organização para Alimentação e Agricultura, na sigla em inglês) atingiu 159,3 pontos, batendo recorde anterior, de 1974 (137,4).

"Aprendi teto de gastos com a Dona Lindú. Se sobrasse alguma coisa no final do mês, a gente gastava. Se não, a gente não gastava mais. Isso é teto de gastos pra sobrevivência. Mas um governo que faz teto de gastos para evitar políticas para melhorar a vida do povo é um retrocesso", escreveu o petista no Twitter. "Você lembra do nome dessa Era quando a comida não era cara?”, acrescentou.

No Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação do país, ficou em 10,06% no ano passado, acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 5,25%.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o grupo Transportes teve o maior peso no resultado do ano, com alta de 21,03% no período. Em seguida, vieram Habitação (13,05%), e Alimentação e bebidas (7,94%). Juntos, os três grupos representaram cerca de 79% do IPCA de 2021.

