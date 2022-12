Reunião da transição com Petrobrás teve apresentação sobre preços e estoques

Apoie o 247

ICL

Reuters - A Petrobrás fez nesta segunda-feira (5) uma apresentação sobre política de preços de combustíveis para equipe da transição de governo, em uma primeira reunião presencial da cúpula da estatal com o time do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, disseram fontes com conhecimento do assunto.

A cúpula da Petrobrás afirmou à equipe de transição que o país tem estoques suficientes de combustíveis neste final de ano, o que antes era uma preocupação da equipe, segundo as pessoas, que falaram na condição de anonimato.

"Foi uma reunião mais técnica com alguns diretores, falou-se sobre política de preços, um pouco do refino, e há estoques suficientes para fim de ano. Isso deu tranquilidade para nós", disse uma das fontes, acrescentando que os executivos não entraram em detalhes sobre a fórmula da política.

Uma segunda fonte afirmou que foi a reunião foi "boa, rápida e objetiva".

A primeira fonte disse também que equipe de transição não vê necessidade de qualquer medida emergencial na Petrobrás.

O CEO da Petrobras, Caio Paes de Andrade, não participou de reunião presencial.

Uma segunda reunião está prevista para terça-feira.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.