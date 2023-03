Reunião do Copom desta semana é uma das mais esperadas da história, diz economista-chefe da XP

Apoie o 247

247 - Na opinião de Caio Megale, economista-chefe da XP Investimentos, a próxima reunião do Copom é uma das mais mais aguardadas na história do Banco Central.

Para Megale, as atenções estão concentradas no arcabouço fiscal. "Se vem um arcabouço fiscal que sinaliza de forma crível uma trajetória de estabilidade da dívida, ajuda a conter as pressões inflacionárias. Mas tem que fazer a conta de baixo para cima e ver se bate com o que vem de cima para baixo. E não está fácil", afirma, segundo a coluna Painel S.A. da Folha de S.Paulo.

