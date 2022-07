Ricardo Eletro tem falência decretada novamente

Após a determinação do TJ, ficou anulada a suspensão do primeiro pedido de falência, concedida pelo Judiciário de São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decretou falência do grupo Máquina de Vendas, dono da varejista Ricardo Eletro. A decisão atendeu os recursos apresentados pelos credores debenturistas: o agente fiduciário Oliveira Trust, que defende os bancos Bradesco, Itaú e Santander. A decisão foi proferida no último dia 28. Após a determinação do TJ, ficou anulada a suspensão do primeiro pedido de falência, concedida por um despacho da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial de São Paulo. O primeiro pedido de falência foi decretado em 8 de junho pelo juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo. As informações foram publicadas nesta terça-feira (5) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Na decisão, o juiz havia dito que "houve a identificação de diversos fatores de esvaziamento patrimonial" e que a recuperação judicial "não reúne condições de prosseguimento".

Em nota, o grupo Máquina de Vendas afirmou que adotou "as medidas cabíveis", com a "interposição de recurso especial com pedido de efeito suspensivo". A empresa afirmou ter pedido liminar no TJ-SP e solicitará o mesmo junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), "se necessário".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não parece, na visão estrita das empresas, que os interesses individuais de três instituições financeiras (de dívidas originalmente feitas há mais de sete anos), sejam tidos como absolutos em detrimento de mais de 17 mil outros credores", disse comunicado divulgado pela Máquina de Vendas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Além disso, a administração do Grupo Máquina de Vendas não vislumbra como uma falência poderia atender os interesses dos credores, já que nenhum credor entre os 17.000, com exceção dos três bancos, requereu a falência das empresas", informou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE