Riqueza dos bilionários atinge recorde de US$ 18,3 trilhões, diz Oxfam

247 - A riqueza global dos bilionários cresceu em 2025 a um ritmo três vezes mais rápido do que a média dos últimos cinco anos, com um aumento de US$ 2,5 trilhões, ou 16%, em relação ao ano anterior, alcançando o recorde de US$ 18,3 trilhões, informou nesta segunda-feira a organização internacional de combate à desigualdade Oxfam. A reportagem é da Sputnik.

“Ao longo do último ano, as fortunas dos bilionários cresceram três vezes mais rápido do que nos cinco anos desde 2020. [...] No fim de novembro de 2025, a riqueza deles atingiu o recorde de US$ 18,3 trilhões. Isso representa US$ 2,5 trilhões a mais do que no ano passado e um aumento de 81% (US$ 8,2 trilhões) desde março de 2020, ajustado pela inflação”, afirmou a organização.

De acordo com a Oxfam, o crescimento corresponde a uma alta de 16,2% em comparação com novembro de 2024, uma taxa três vezes superior à média anual registrada desde 2020.

O número de bilionários ultrapassou pela primeira vez a marca de 3 mil pessoas, enquanto quase metade da população mundial vive na pobreza, segundo a entidade. Aproximadamente 60% da riqueza dos bilionários tem origem em uma de três fontes principais: herança, clientelismo e corrupção, ou poder de monopólio.

Com base em seus cálculos, 36% da riqueza atual dos bilionários foi herdada. Além disso, a organização projeta que, nas próximas três décadas, mais de mil bilionários atuais irão transferir mais de US$ 5,2 trilhões para seus herdeiros, um montante que, em grande parte, deve permanecer sem tributação.

A Oxfam também destacou que metade dos bilionários do mundo vive em países que não cobram imposto sobre herança sobre os recursos que serão repassados a seus filhos após a morte.

O relatório, intitulado Resisting the Rule of the Rich (Resistindo ao domínio dos ricos), foi divulgado antes do Fórum Econômico Mundial anual em Davos, que acontece nesta semana.