Roda Viva evitou perguntas difíceis a Roberto Campos Neto, diz André Roncaglia

Economista afirma que ele não foi questionado sobre dinheiro em paraísos fiscais e sua relação com o sistema financeiro privado edit

247 – O economista André Roncaglia afirmou que o programa Roda Viva, da TV Cultura, não fez perguntas duras ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nas redes sociais, ele afirmou que Campos Neto não foi questionado sobre suas relações com André Esteves, dono do BTG Pactual e sobre os recursos que mantém em paraísos fiscais. Ele disse ainda que Campos Neto sinalizou muito nervosismo na entrevista:

Como esperado, RCN vomitou tudo na primeira resposta para registrar burocraticamente que deu satisfação (pouco contestada) à sociedade sobre seus atos antirrepublicanos. Não perguntaram sobre André Esteves, dinheiro em paraíso fiscal, nem pressionaram sobre sua postura política👇 February 14, 2023

Quem desconfiava dele tende a se manter assim e quem vê nele o bastião da racionalidade liberal e guardião técnico da moeda vai encontrar motivos para continuar pensando assim. O jornalismo poderia ter revelado muito mais, mas optou por pisar em ovos. — André Roncaglia (@andreroncaglia) February 14, 2023

