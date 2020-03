O pibinho de Bolsonaro e Guedes - apenas 1,1% em 2019 - reabre o debate sobre a necessidade do investimento público para impulsionar o crescimento do país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a esse respeito posição oposta à do ministro da Economia, Paulo Guedes edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, comentou nesta quarta-feira (4) o pibinho de 1,1% registrado no primeiro ano do governo Bolsonaro e fez propostas que vão na contramão do pensamento do governo.

"O setor privado sozinho não vai resolver os problemas. Então acho que a grande mensagem do PIB que saiu hoje é exatamente que a participação do Estado também será sempre importante para que o Brasil possa crescer e se desenvolver", disse Maia, segundo O Estado de S.Paulo.

Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe defendem ardorosamente a retomada do crescimento pelo investimento privado.