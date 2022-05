Rublo cai após registrar maior alta em dois anos frente ao euro

Apoie o 247

Reuters - O rublo russo atingiu a maior alta em mais de dois anos em relação ao euro antes de cair na sexta-feira (5) e ficou perto de 67 em relação ao dólar, apoiado por controles de capital e fraca demanda por câmbio, enquanto o espectro de mais sanções contra Moscou pairava sobre os mercados.

O executivo da União Europeia propôs na quarta-feira (4) o pacote mais duro de sanções contra a Rússia por suas ações na Ucrânia, mas as preocupações de vários países sobre o impacto do corte das importações de petróleo russo impediram o acordo.

Às 10:27, o rublo havia caído 0,8%, sendo negociado a 70,73 em relação ao euro, atingindo anteriormente 69,1250, seu ponto mais forte desde fevereiro de 2020.

O rublo estava 0,2% mais fraco em relação ao dólar em 67,12, perto de uma alta de mais de dois anos de 65,3125, atingida na quinta-feira.

O rublo subiu nas últimas semanas graças à conversão obrigatória de moeda estrangeira por empresas focadas na exportação. Além disso, houve uma demanda fraca por dólares e euros em meio à diminuição das importações e restrições às transações internacionais.

"Parece que o rublo encontrou um novo ponto de equilíbrio em torno de 67, pelo menos por enquanto", disseram analistas do Sberbank CIB em nota. "No entanto, achamos que a moeda local pode começar a se fortalecer novamente quando sairmos dos feriados de maio na próxima semana, com os exportadores gradualmente começando a aumentar suas ofertas de moeda forte."

Eles disseram que o rublo pode se fortalecer para 60 em relação ao dólar até o final do mês.

Os movimentos no rublo são mais nítidos do que o normal, já que a liquidez do mercado foi reduzida por restrições do banco central destinadas a sustentar a estabilidade financeira depois que a Rússia enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Enquanto isso, a atividade comercial está moderada, pois os mercados estão abertos por apenas três dias esta semana no meio dos longos feriados de maio da Rússia.

O petróleo bruto Brent, referência global para a principal exportação da Rússia, subiu 2,3%, a US$ 113,5 o barril.

Os índices de ações russos, porém, caíram.

O índice RTS denominado em dólar (.IRTS) caiu 0,5%, a 1.114,7 pontos. O índice russo MOEX baseado em rublos (.IMOEX) caiu 1,2% em 2.375,4 pontos.

Analistas do Promsvyazbank disseram esperar que os mercados de ações voltem a cair antes de outro feriado prolongado.

