Rui Costa celebra parceria com árabes para expandir refinaria da Petrobrás que foi privatizada na Bahia

Fundo Mubadala se comprometeu a expandir a produção; a notícia, no entanto, vai desagradar os que defendiam a reestatização edit

Apoie o 247

ICL

247 – O ministro da Casa Civil, Rui Costa, celebrou uma parceria com o fundo Mubadala, que passou a controlar a Refinaria Mataripe depois de uma polêmica privatização ocorrida no governo de Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, os árabes vão investir R$ 12 bilhões para expandir a refinaria, mas a notícia vai desagradar setores nacionalistas que apoiaram a eleição do presidente Lula e esperavam a reestatização da empresa como medida necessária para alterar a política de preços da Petrobrás. Confira:

O Brasil voltou!🇧🇷



🖋️O protocolo de intenções foi assinado neste sábado (15) pela empresa e pelo governador @Jeronimoba13, durante cerimônia em que o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed al Nahyan, recebeu o presidente @LulaOficial.



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/3Ki0QpILuT April 15, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.