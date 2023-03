Rui Costa diz que taxa de juros do consignado do INSS pode ficar abaixo de 2%

Apoie o 247

247 - O ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira (21) que o teto da taxa de juros do crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ficar um pouco abaixo de 2%.

De acordo com Costa, a Casa Civil e os ministérios da Fazenda, do Trabalho e da Previdência vão dialogar com o mercado e ouvir os bancos para encontrar um solução viável para todas as partes. "Ouvindo o mercado, ouvindo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, um número [para a taxa juros do empréstimo consignado] que seja inferior a 2,14%, que é o que os bancos estavam praticando", declarou.

Em entrevista à GloboNews, Costa disse, ainda, que a taxa será superior a 1,7%, valor abaixo do qual conceder o empréstimo não seria rentável para Banco do Brasil e Caixa, segundo os próprios bancos.

A decisão final será anunciada na próxima segunda-feira (28), quando o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) deve se reunir.

