Rússia entra no grupo dos cinco países que mais exportam para o Brasil

No ano de 2023, o Brasil registrou um aumento significativo nas importações de produtos russos, atingindo um recorde de US$ 10 bilhões edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A Rússia conquistou a quinta posição entre os países que mais exportam mercadorias para o Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analisados pela Sputnik . No ano de 2023, o Brasil registrou um aumento significativo nas importações de produtos russos, atingindo um recorde de US$ 10 bilhões (R$ 48,55 bilhões), representando um incremento de 27%.

A liderança no ranking de exportadores para o Brasil permanece nas mãos da China, que, mesmo com uma queda de 12,5%, mantém-se como o principal fornecedor, com remessas no valor de US$ 53,2 bilhões (R$ 258,28 bilhões). Os Estados Unidos, apesar de uma redução de 25% nas importações em 2023, continuam como o segundo maior exportador para o Brasil, totalizando US$ 38 bilhões (R$ 184,48 bilhões).

continua após o anúncio

A Alemanha ascendeu da quarta para a terceira posição, com um aumento de cerca de 3%, alcançando US$ 13,1 bilhões (R$ 63,6 bilhões) em exportações para o Brasil. A Argentina, por sua vez, ocupou o quarto lugar, mesmo com uma queda de 8% nas exportações, totalizando US$ 12 bilhões (R$ 58,26 bilhões).

Além da Rússia, a Índia, com uma diminuição de 22%, registrou US$ 6,9 bilhões (R$ 33,5 bilhões) em exportações para o Brasil. A Itália teve um aumento de 5%, atingindo US$ 5,9 bilhões (R$ 28,64 bilhões), seguida pelo México, com um incremento de 5% e exportações de US$ 5,54 bilhões (R$ 26,9 bilhões). França e Japão também se destacam entre os dez maiores exportadores para o Brasil.

continua após o anúncio

No geral, as importações de mercadorias pelo Brasil tiveram uma redução de 12%, totalizando US$ 240,8 bilhões (R$ 1,17 trilhão), enquanto as exportações aumentaram em 2%, alcançando US$ 339,7 bilhões (R$ 1,65 trilhão) em 2023. Como resultado, o superávit comercial brasileiro atingiu um recorde de US$ 98,9 bilhões (R$ 480,14 bilhões).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: