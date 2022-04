Rússia vai retomar voos com 52 países, incluindo o Brasil

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A partir do dia 9 de abril, a Rússia retirará as restrições da COVID-19, restabelecendo os voos comerciais com outros 52 países, informou Mikhail Mishustin, primeiro-ministro do país.

Nesta segunda-feira (4), Mishustin assinou o documento correspondente, esperado pela indústria aeronáutica e companhias aéreas.

"O nível de contaminação está diminuindo, isso significa que já é hora de ampliar as rotas disponíveis às companhias aéreas russas. No momento, elas podem voar sem restrições para 15 países [...] Agora, nós restabeleceremos os voos comerciais com 52 países, incluindo a Argentina, Índia, China, África do Sul e outros países amigáveis", adicionou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos países citados pelo primeiro-ministro, vale destacar que a lista ainda inclui o Brasil, a Venezuela, Israel, Peru e Tailândia, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, a partir do dia 9 de abril deixará de haver restrições na entrada e saída do país por vias terrestres na fronteira com a China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 27 de março de 2020 os voos comerciais e fretados com outros países foram suspensos devido à pandemia da COVID-19.

Em agosto de 2020 Moscou iniciou gradualmente o restabelecimento dos voos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE