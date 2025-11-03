S&P 500 e Nasdaq sobem com acordo entre Amazon e OpenAI

NOVA YORK (REUTERS) - Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em alta nesta segunda-feira, conforme negócios relacionados à inteligência artificial (IA) impulsionaram grande parte dos ganhos, mesmo com a política monetária de curto prazo do Federal Reserve ficando cada vez mais incerta devido à escassez de dados econômicos oficiais dos Estados Unidos.

O Dow Jones caiu 0,48%, para 47.336,68 pontos. O S&P 500 ganhou 0,17%, para 6.851,97 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,46%, para 23.834,72 pontos.

As empresas de tecnologia e relacionadas ao setor ajudaram a impulsionar o Nasdaq para o maior ganho. As empresas de saúde UnitedHealth Group e MSD, que caíram 2,3% e 4,1%, respectivamente, mantiveram o Dow Jones em território negativo.

Entre os principais impulsionadores da alta, a Amazon anunciou que fechou um acordo de US$38 bilhões com a OpenAI para permitir que a fabricante do ChatGPT execute e dimensione suas cargas de trabalho de IA na infraestrutura de nuvem da Amazon Web Services. As ações da Amazon avançaram 4,0%.

Ações da Nvidia ganharam 2,2% depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os microchips mais avançados da fabricante de chips de IA serão reservados para empresas norte-americanas e mantidos fora da China e de outros países.

Embora os dados econômicos oficiais continuem escassos em meio à paralisação contínua do governo, o Instituto de Gestão de Fornecimento e a S&P Global divulgaram seus Índices de Gerentes de Compras, que mostraram que as fábricas dos EUA continuam a lidar com a incerteza decorrente das políticas tarifárias de Trump.

Após o esperado corte da taxa de juros na semana passada, o próximo passo do Fed tornou-se cada vez mais incerto, dada a falta de indicadores econômicos devido à paralisação do governo em andamento.

Dos 11 principais setores do S&P 500, o de consumo discricionário obteve os maiores ganhos percentuais, enquanto o setor de materiais sofreu a maior queda.



