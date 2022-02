Saiba o que fazer se não conseguir sacar o abono salarial do PIS/Pasep

O saque referente ao abono salarial do PIS/PASEP pode ser realizado presencialmente na agência com apresentação do número do PIS. Confira mais dicas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os trabalhadores que não têm conta na Caixa Econômica e o banco não conseguiu abrir a poupança digital em seu nome podem fazer o saque referente ao abono salarial do PIS/PASEP presencialmente na agência com apresentação do número do PIS e um documento oficial com foto, como RG ou carteira de motorista.

A pessoa também pode sacar o dinheiro usando o Cartão do Cidadão com a senha nos terminais de autoatendimento, postos Caixa Aqui e unidades lotéricas, levando em conta o calendário de pagamento.

Se não conseguir efetuar o saque, o trabalhador deve verificar as informações nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho: aplicativo Carteira de Trabalho Digital; portal www.gov.br; ou telefone 158.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dinheiro estará disponibilizado até o dia 31 de março deste ano e poderá ser resgatado até 29 de dezembro de 2022.

O benefício, pago proporcionalmente aos meses trabalhados, pode chegar a até um salário mínimo (R$ 1.212).

Quem pode receber

Os pagamentos do abono salarial PIS começaram na última terça-feira (8) para os aniversariantes de fevereiro e são referentes ao ano-base 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para poder receber, a pessoa precisa ter trabalhado, ao menos, 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base, que, neste caso, é 2020.

Também é necessário que a média salarial não ultrapasse dois salários mínimos no período.

A pessoa precisa estar cadastrada no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O trabalhador tem de ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE