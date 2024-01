Saiba quando começa a valer o novo reajuste do salário mínimo de 2024

Apoie o 247

247 - O salário mínimo atual entrou oficialmente em vigor em 1º de janeiro, elevando-se para R$ 1.412, com um aumento de 6,97% em relação ao valor de 2023, que era de R$ 1.320. Como resultado desse ajuste, a maioria dos trabalhadores receberá o primeiro pagamento atualizado, referente aos dias trabalhados em janeiro, em fevereiro de 2024.



No que diz respeito ao INSS, o novo salário mínimo de R$ 1.412 será pago a aposentados e pensionistas entre os cinco últimos dias úteis de janeiro e os cinco primeiros dias úteis de fevereiro, como mostra a matéria do Globo .



Esse cálculo é resultado da implementação da nova política permanente de valorização do salário mínimo do governo Lula. De acordo com a nova lei, o reajuste corresponde à soma de dois índices: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos últimos 12 meses até novembro e o índice de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores.

