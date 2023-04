Saiba quem é Bernard Arnault, o homem mais rico do mundo

Arnault ocupa a liderança do ranking da Forbes, com US$ 211 bilhões edit

247 – O empresário francês Bernard Arnault, que apareceu nesta terça-feira como homem mais rico do mundo na lista da Forbes, com uma fortuna de US$ 211 bilhões, nasceu em 5 de março de 1949 em Roubaix, na França, e é o presidente e CEO do conglomerado de luxo LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

Arnault ingressou no negócio da moda em 1984, quando adquiriu a marca de moda Christian Dior com o objetivo de transformá-la em uma das maiores marcas de moda do mundo. Em 1987, ele fundou a LVMH, que controla várias marcas de luxo, incluindo Louis Vuitton, Bulgari, Fendi, Givenchy, Sephora, entre outras.

Arnault é conhecido por sua visão estratégica e sua habilidade em transformar marcas em líderes do mercado. Ele é responsável por diversas aquisições que ajudaram a transformar a LVMH em um dos maiores conglomerados de luxo do mundo.

Em agosto de 2021, Arnault ultrapassou Jeff Bezos, fundador da Amazon, como o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 194,5 bilhões. Na lista mais recente, ele se distanciou ainda mais de Bezos.

