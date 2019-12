Saída de dólares acumula déficit recorde de US$ 27 bilhões em 2019

Em novembro, o saldo ficou em US$ 5,691 bilhões negativos, sendo o quarto resultado consecutivo de déficit. O movimento coincidiu com a alta do dólar, que encostou em R$ 4,28 na última semana edit

247 - As saídas de dólares do Brasil têm persistido em 2019. Entre janeiro e novembro, o déficit acumulado foi de US$ 27,156 bilhões, de acordo com o Banco Central. Este é o maior valor da série histórica da instituição desde o início da série histórica em 1982.

Em novembro, o saldo ficou em US$ 5,691 bilhões negativos, sendo o quarto resultado consecutivo de déficit. O movimento coincidiu com a alta do dólar, que encostou em R$ 4,28 na última semana.

O saldo negativo dos últimos meses foi ditado pelas decisões da equipe econômica do governo, comandada por Paulo Guedes. Em viagem a Washington, ele disse que o Brasil passaria a ter uma taxa cambial mais alta e juros mais baixos, provocando uma desvalorização do real.

Somente entre os dias 25 e 29 de novembro, a saída da moeda norte-americana atingiu US$ 4,531 bilhões, levando o Banco Central a intervir para segurar a valorização da moeda, realizando leilões do câmbio no mercado à vista. Em novembro, o BC liquidou a venda de US$ 4,461 bilhões no mercado físico.