"Santander golpista" bomba nas redes após economista do banco pregar novo golpe contra Lula

Economista Victor Candido, do banco espanhol, pregou um novo golpe de estado contra a soberania popular no Brasil edit

247 – A pregação golpista do banco espanhol Santander levou a instituição financeira ao topo do twitter depois que seu economista Victor Candido escreveu um relatório propondo um terceiro golpe contra a soberania popular no Brasil, depois da derrubada ilegal de Dilma Rousseff e da prisão política de Lula. "Em suma, ninguém apoiará um golpe em favor de Bolsonaro, mas é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. Ele era inelegível até outro dia, por exemplo, pode voltar a sê-lo”, escreveu ele.

Confira algumas reações de internautas com a hashtag #Santandergolpista :

O banco dos colonizadores estão apoiando golpe no Brasil para obstaculizar a eleição do Lula? #SantanderGolpista — Carlinhos Medeiros 🇧🇷🚩💉 (@carlinhos_me) August 13, 2021

Esquerdistas e Lulistas do twitter:onde está a tag para derrubar o Santander? Um membro dessa instituição financeira propõe publicamente que apliquem um novo golpe no Lula e nenhum movimento de boicote a estes golpistas é levantado?#SantanderGolpista — Priscila🚩🚩🚩 (@PMB1104) August 12, 2021

REPITAM E DÊ SEU RT #SantanderGolpista

Além de estar mamando nas teta$ do povo é golpista!

Economista do Santander defende golpe para evitar Lula: 'era inelegível até outro dia, pode voltar a ser' https://t.co/qhRBd0dBt0 — Etienne Mendonça ANTIFA (@EtienneMendonca) August 13, 2021

