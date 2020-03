Santander já vê chance de recessão no Brasil

O banco espanhol Santander reduziu a projeção de crescimento do PIB brasileiro de 2% para 1% em 2020 e não descartou que economia do país entre numa recessão diante da pandemia de coronavírus edit

247 - O banco espanhol Santander reduziu a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileirp de 2% para 1% em 2020 e não descartou que economia do país entre numa recessão diante da pandemia de coronavírus. “Existe chance de recessão”, afirmou o economista do Santander Maurício Oreng.

O economista afirmou que o pacote de medidas anunciadas pelo Ministério da Economia foi tímido.

O banco também revisou a expectativa de crescimento de 2021, de 2,5% para 2%.