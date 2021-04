Sardenberg tenta negar a realidade e a destruição econômica provocada pela Lava Jato

247 – O colunista Carlos Alberto Sardenberg publicou artigo no Globo, em que contesta ministros do Supremo Tribunal Federal que sacramentaram a suspeição do ex-juiz parcial Sergio Moro. "Ricardo Lewandowski, por exemplo. Para condenar a Lava-Jato, disse que a operação trouxe enormes prejuízos ao PIB, algo como uma perda em torno de R$ 150 bilhões, soma muito maior que o dinheiro recuperado pela força-tarefa. De onde viria aquela perda? Do fechamento e/ou diminuição drástica das atividades de grandes empresas e empreiteiras. E mesmo na redução dos investimentos da própria Petrobras e do BNDES", disse ele.

"Mas não estavam todas envolvidas num enorme sistema de corrupção? Corrupção provada, demonstrada, confessada, sendo encontrado o produto do roubo nos caixas de partidos, empresas, partidos e seus chefes", apontou.

O que diversos estudos apontam, no entanto, é o que balanço líquido da operação foi negativo para o País, não apenas porque destruiu 4,4 milhões de empregos, como também serviu a um projeto político que reduziu a soberania nacional e trouxe novo choque neoliberal à economia brasileira.

