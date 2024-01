Scholz e Milei discutem acordo comercial União Europeia-Mercosul, diz porta-voz do governo alemão

"Eles concordaram que as negociações sobre o acordo deveriam ser finalizado em breve", disse o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit edit

Sputnik - O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente argentino Javier Milei conversaram por telefone na noite de terça-feira (9) e discutiram as negociações para concluir o acordo comercial há muito paralisado entre a UE e o bloco comercial sul-americano Mercosul, disse o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit.

"Hoje [terça-feira], o chanceler federal [Olaf] Scholz ligou para o presidente da república da Argentina, Javier Milei. Eles discutiram questões bilaterais e multilaterais, bem como o acordo de associação entre a União Europeia e os países do Mercosul. Eles concordaram que as negociações sobre o acordo deveriam ser finalizado em breve", disse Hebestreit.

Em junho de 2019, a UE e o Mercosul chegaram a um consenso político para um acordo de comércio livre, após duas décadas de negociações. O acordo não foi ratificado desde então e a UE propôs várias alterações ao mesmo, incluindo requisitos e obrigações ambientais mais rigorosos para os países da América do Sul, às quais alguns membros do Mercosul, mais especificamente o Brasil, se opuseram.

O Mercosul, também conhecido como Mercado Comum do Sul, é um bloco comercial sul-americano composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, com a Bolívia atualmente em processo de adesão. O bloco foi criado em 1991, quando foi assinado um tratado que estabelece uma união aduaneira e um mercado comum na capital paraguaia, Assunção. O Mercosul une 250 milhões de pessoas e mais de 75% do produto interno bruto (PIB) total do continente.

