"Se depender de mim, Dilma será presidente do Banco dos Brics", diz Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, em entrevista à CNN Brasil nesta quinta-feira (16), que se depender dele, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) será a futura presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. "Olha, se depender de mim, ela vai [ser a presidente do banco]", afirmou Lula na entrevista que será veiculada pela emissora às 18 horas.

"A Dilma é uma mulher extraordinária, uma pessoa digna de muito respeito, e o PT adora ela. Ela, junto à militância do PT, é muito querida. E ela tem uma coisa que ela é muito competente tecnicamente. Então, se ela for presidente do banco dos Brics, será uma coisa maravilhosa para os Brics, será uma coisa maravilhosa para o Brasil", declarou Lula.

O presidente viajará à China em março e existe a expectativa de que Dilma integre sua comitiva. O objetivo seria ampliar a pressão para trocar o comando do banco dos Brics, hoje sob a direção do brasileiro Marcos Troyjo. O economista, apontado como apoiador de Jair Bolsonaro (PL), foi eleito para o cargo em maio de 2020, para um mandato de cinco anos.

Golpe de 2016

Ao falar de Dilma à frente do banco, Lula citou o golpe de 2016, que derrubou a então presidente e colocou Michel Temer (MDB) no Palácio do Planalto, abrindo caminho posteriormente para a ascensão de Jair Bolsonaro (PL) e para tudo que observou no país nos últimos anos.

Para Lula, o golpe poderia não ter ocorrido se ele não tivesse sido impedido de assumir um ministério no governo. "A Dilma é uma figura extraordinária. Eu, possivelmente, se eu não tivesse sido presidente e eu tivesse sido o ministro político da Dilma, não tivesse acontecido o que aconteceu. Porque eu acho que faltou um pouco de conversa, um pouco de paciência".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.