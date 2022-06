"Se prepare para furacão na economia", diz CEO do maior banco dos EUA

Apoie o 247

247 - O executivo Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, alertou nesta quarta-feira (1) para a chegada do que classificou como um "furacão" na economia, provocado pela reversão dos estímulos econômicos pelo Federal Reserve (Fed) e pela guerra na Ucrânia.

"Eu disse primeiro que há nuvens de tempestade, mas vou mudar o termo. É um furacão. É melhor você se preparar", disse Dimon, segundo noticiou a rede americana CNBC.

Dimon afirmou que o próprio banco está se preparando para a turbulência ao ser conservador em seu balanço, e destacou os reflexos da guerra na Ucrânia. “Não estamos tomando as medidas adequadas para proteger a Europa do que vai acontecer com o petróleo no curto prazo”, afirmou.

