Secom deleta gráfico que representava enganosamente crescimento econômico

Da Revista Fórum - A Secretaria de Comunicação (Secom) do governo de Jair Bolsonaro havia publicado nas redes sociais, nesta quinta-feira (3), um gráfico que representava de maneira enganosa o crescimento de 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB). Após críticas, o órgão apagou a publicação.

“PIB cresce 7,7% no terceiro trimestre e Brasil retoma crescimento econômico”, dizia a postagem da Secom. Ao lado da frase, um gráfico representava a alta de 7,7% registrada no trimestre encerrado em setembro como saldo positivo do PIB, sem considerar a queda de 9,6% do trimestre anterior.

Ao que parece a SECOM deletou o tuíte abaixo, que trazia uma ideia totalmente enganosa do nosso ritmo de recuperação https://t.co/JxskSaUQHb pic.twitter.com/1LPZx5T8rF December 4, 2020

Confira a íntegra na Fórum.

